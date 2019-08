Maandag overdag trekken de buien eerst weg, vervolgens wisselen wat zon en wolken elkaar af. In de middag ontstaan er vooral in het oosten en noordoosten weer enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden.

's Ochtends trekken er wat buien over het land, maar daarna breekt geleidelijk de zon af en toe door. In het noordoosten en uiterste oosten blijft er kans op een bui, 's middags mogelijk met onweer.

Later in de middag en in de avond is lokaal lichte regen mogelijk. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten.

De wind draait overal naar west tot zuidwest en is zwak tot matig, aan de zuidwestkust vrij krachtig. 's Avonds neemt de wind aan de westkust toe naar vrij krachtig tot krachtig.

In de nacht naar dinsdag zijn er wolkenvelden en blijft het op de meeste plaatsen droog. De minimumtemperatuur wordt zo'n 15 graden. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind.