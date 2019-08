De brandweer in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag met groot materieel uitgerukt voor een brand op industrieterrein De Spaanse Polder. Rond 2.30 uur was de brand onder controle.

Aan de Industrieweg woedde brand bij een papierhandel. Volgens de brandweer was de brand volledig uitslaand.

De brandweer meldt dat gasleidingen in brand stonden, waardoor eerst het gas afgesloten moet worden. De inzet van de hulpdiensten zal nog enige tijd gaan duren.

De rook is tot in de verre omgeving te zien, en de brandweer heeft fors opgeschaald. Er werden twee extra pelotons van vier blusvoertuigen opgeroepen ter ondersteuning. Ook werd er een hoogwerker ingezet.

De brand is vermoedelijk ontstaan bij een aanpalende woonwagen. Daarna is de brand overgeslagen naar loodsen. De brandweer zette een drone in om de brandhaard te vinden.

Voor zover bekend raakte er niemand door de brand gewond. Een beveiliger die een hek probeerde te openen kreeg een stroomschok, omdat het hek onder stroom bleek te staan.