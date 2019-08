De brandweer in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag met meerdere blusvoertuigen uitgerukt voor een brand aan de Industrieweg in Rotterdam. Rond 2.30 uur was de brand onder controle. Niemand is door de brand gewond geraakt.

De brand ontstond in een woonwagen bij industrieterrein de Spaanse Polder. De brandweer meldt dat er gasleidingen in brand waren gevlogen en het gas daarom afgesloten moest worden.

De bewoners van het woonwagenkamp moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels zijn ze weer terug in hun woning. Enkele omliggende panden raakten licht beschadigd, meldt Veiligheidsregio Rijnmond.

Momenteel is er nog een blusvoertuig op het terrein aanwezig voor nacontrole. De brandweer verwacht dat alles in de loop van de ochtend afgerond zal zijn.

Rook was tot in verre omgeving te zien

De rook was tot in de verre omgeving te zien en de brandweer had fors opgeschaald. Er werden twee extra pelotons van vier blusvoertuigen opgeroepen ter ondersteuning. Ook werd een hoogwerker ingezet.

De brandweer gebruikte een drone om de brandhaard te vinden. Een beveiliger die een hek probeerde te openen, kreeg een schok. Dit hek bleek onder stroom te staan.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog onbekend. De politie doet nog onderzoek.