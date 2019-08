Zondag schijnt de zon geregeld. Van tijd tot tijd drijft er ook hoge en middelhoge bewolking over, maar het blijft droog. Vooral landinwaarts wordt het zomers warm met temperaturen rond en boven de 25 graden. Vlak aan zee en in het noorden wordt het maximaal 22 graden.

De dag begint met flinke mist, maar die lost snel na zonsopgang op. In de ochtend komen in het noorden nog enkele wolkenvelden voor, later in de middag en in de avond komt er van het zuidwesten uit meer bewolking opzetten.

Het blijft droog en de middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 27 graden in het zuiden. Er staat een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Aan de westkust steekt in de middag een wind van zee op.

In de nacht van zondag op maandag zijn er wolkenvelden en hier en daar regent het soms. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 16 graden en de zwakke wind komt het meest uit een oostelijke richting.