De jaarlijkse Canal Parade door de Amsterdamse grachten is zaterdag rustig verlopen. Volgens de politie en de organisatie hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.

"Ook dit jaar was het weer druk met zo'n honderdduizenden bezoekers. De grachten stonden gezellig vol en de parade is vlekkeloos verlopen", vertelt Danny de Vries, woordvoerder van Pride Amsterdam.

"In tegenstelling tot vorig jaar stond dit jaar de Canal Parade weer centraal. Doordat we maatregelen hebben genomen konden de boten goed doorvaren en stonden de mensen op de boten weer in het middelpunt", aldus de Vries.

Bij de voorgaande editie lagen er te veel bootjes in de grachten en was er geluidsoverlast door harde muziek. Dit jaar moesten mensen die met hun boot in de grachten wilden liggen een speciaal vignet aanvragen. Ook was het hele gebied benoemd tot evenemententerrein.

"We hebben dit jaar de Canal Parade weer gehouden zoals we wilden. De verschillende boten hebben hun boodschap over kunnen brengen naar het publiek", zegt de Vries.

Drie boten in de prijzen gevallen

De botenparade bestond uit tachtig versierde boten. Er voer dit jaar voor het eerst een boot mee waarop alleen maar transpersonen stonden. Ook waren voor het eerst verschillende politieke partijen verenigd op een gezamenlijke boot.

Elk jaar kiest de jury ook drie boten uit die in de prijzen vallen. De boot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de prijs gewonnen voor boot met het beste statement, namelijk Veilig leren en werken in het onderwijs.

De boot van 3 layers, een organisatie voor de bevordering van lhbti-acceptatie, heeft gewonnen in de categorie voor het beste thema: Stop in the name of love! En de prijs voor de boot met de mooiste vormgeving is gegaan naar de boot van A'DAM Toren. De boot liet zien hoe het paradijs van de toekomst eruitziet.

De prijzen worden zondag uitgereikt door Cornald Maas en Conchita Wurst tijdens het slotconcert op de Dam.