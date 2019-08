De Brabantse jongen voor wie zaterdag een Vermist Kind Alert was verspreid, is weer terecht. Het ging om een veertienjarig kind dat door een verstandelijke beperking het vermogen van een zesjarige heeft.

De jongen was vrijdagmiddag in het bijzijn van zijn moeder kranten aan het bezorgen in Kaatsheuvel. Rond 17.00 uur fietste hij weg en raakte hij uit het zicht van zijn moeder, aldus de politie.

Rond 12.15 uur zaterdagmiddag was er een Vermist Kind Alert verspreid in de regio Kaatsheuvel. Een Vermist Kind Alert is een afgeslankte versie van AMBER Alert en wordt alleen verspreid als de politie zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van een kind. Er worden dan geen meldingen naar smartphones gestuurd, maar wel naar bijvoorbeeld tankstations en supermarkten die het bericht in de winkel kunnen delen.