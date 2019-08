ProRail is zaterdag begonnen aan de grootste spoorwerkzaamheden van 2019. Tussen Weesp en Bussum rijden de komende drie weken geen treinen. Dat heeft ook flinke gevolgen voor het treinverkeer naar Flevoland, Amersfoort, Amsterdam en Schiphol.

Tot en met zondag 25 augustus zet de NS bussen in tussen Hilversum/Bussum-Zuid en Weesp. Hoewel er in de omliggende regio's wel treinen rijden, kunnen dat er flink minder zijn dan normaal. Zo rijden er van woensdag 14 tot en met vrijdag 22 augustus geen of bijna geen treinen tussen Weesp en Amsterdam Centraal.

ProRail spreekt van "de grootste werkzaamheden van het jaar" omdat er in totaal 23 dagen sprake van hinder is, laat een woordvoerder weten. Afhankelijk van de dag, het traject en de exacte werkzaamheden moeten mensen omreizen, de NS-bus nemen of gebruikmaken van een aangepaste dienstregeling. De NS raadt reizigers aan om vlak voor vertrek de reisplanner op de NS-website te raadplegen en rekening te houden met een extra reistijd van 15 tot 45 minuten.

"Honderden mensen gaan ruim drie weken dag en nacht aan de slag in het Gooi", meldt ProRail. "We vernieuwen de bestaande wissels en vervangen het treinbeveiligingssysteem. Hierdoor is er minder kans op storingen en kunnen treinen beter doorrijden."

Doordat de spoorboog tussen het Naardermeer en station Naarden-Bussum ruimer wordt gemaakt, hoeven treinen daar niet langer af te remmen. "Ze kunnen dan sneller rijden en er kunnen méér treinen rijden. Net als op andere trajecten rijden zij straks ten noorden van station Naarden-Bussum 130 kilometer per uur."

Verder komt bij het Naardermeer er een nieuwe onderdoorgang voor wandelaars en fietsers en komen er nieuwe faunapassages voor dieren. Ook wordt station Naarden-Bussum vernieuwd en worden er half augustus nog eens elf wissels verwijderd bij station Weesp. "Alles bij elkaar een beste klus met een forse impact op het treinverkeer", aldus ProRail.