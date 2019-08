Zaterdag is het grotendeels bewolkt en is er een kleine kans op een bui. In de loop van de middag neemt die kans verder af en is de zon af en toe te zien. Het wordt 20 tot 23 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

's Ochtends is er tamelijk veel bewolking waaruit op enkele plaatsen lichte (mot)regen valt. Naarmate de dag vordert, breekt op steeds meer plaatsen af en toe de zon door en wordt het overal droog.

De maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden. De noord- tot noordwestenwind is zwak tot matig. In de avond wordt de wind overal zwak.

In de nacht naar zondag komen er vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders zijn er ook brede opklaringen en kan er een enkele mistbank ontstaan. Het koelt af tot 15 graden aan zee tot 11 graden in het binnenland. De wind wordt zwak en veranderlijk.