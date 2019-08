De jaarlijkse kans op een hittegolf die even extreem is als die van vorige week is 1 tot 2 procent, meldt het KNMI vrijdag op basis van een studie van World Weather Attribution. "Ook in het huidige warmere klimaat was de hittegolf van vorige week extreem", schrijft het KNMI.

Volgens het KNMI was de hittegolf een "samenloop van omstandigheden", waardoor door een sterke wind in de bovenlucht warme lucht vanaf de Sahara naar West-Europa kon worden gevoerd.

Het KNMI concludeert dat rond 1900 temperaturen van rond de 40 graden "vrijwel onmogelijk" waren. "Hittegolven zijn sinds 1900 ongeveer 3 graden warmer geworden en de waarde van dit jaar ligt boven de bovengrens van het klimaat van rond 1900", aldus het weerinstituut.

Doordat de aarde nog steeds opwarmt wordt de kans op extreme temperaturen en hittegolven vergroot.

40,7 graden in Gilze-Rijen

De hittegolf van vorige week zorgde ervoor dat het meer dan 75 jaar oude warmterecord in Nederland werd verbroken. Op meerdere plekken en op meerdere dagen werd het warmer dan de 38,6 graden die in 1944 in Warnsveld was genoteerd.

Uiteindelijk was 40,7 graden de hoogste temperatuur van vorige week. Die temperatuur werd donderdag genoteerd in het Brabantse Gilze-Rijen.