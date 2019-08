Het Openbaar Ministerie (OM) is vrijdag in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak van vijf militairen voor het plegen van misstanden op een militaire kazerne in Schaarsbergen.

De rechtbank oordeelde op 22 juli dat er inderdaad voldoende bewijs is dat er sprake is geweest van onder andere seksueel geweld, pesten, intimidatie en agressie, maar niet dat deze zijn gepleegd door de terechtstaande verdachten.

"Want bij uitvoerige bestudering van de inhoud van de bewijsmiddelen blijken er te veel onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in en tussen alle verklaringen te bestaan", aldus de rechtbank in zijn oordeel. "Daarnaast is er geen forensisch-technisch bewijs."

"Het OM zal hier in hoger beroep tegenover stellen dat het dossier wel degelijk voldoende bewijs bevat dat de verdachten betrokken waren bij strafbare feiten", laat het OM in een reactie weten.

He OM vecht ook de beslissing aan dat een deel van de feiten is verjaard.