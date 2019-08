Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag bij de rechtbank in Utrecht het verzoek ingediend om ook motorclub Caloh Wagoh te verbieden. Eerder werden al motorclubs als Satudarah en de Hells Angels verboden.

Het OM stelt vast dat het voortbestaan van de club een bedreiging zou vormen voor de openbare orde en dat daarom de motorclub verboden moet worden.

Leden van de motorclub werden de afgelopen maanden in verband gebracht met liquidaties. Onder hen ook de twee leiders Greg R. en Delano R.

De mannen kwamen in beeld als verdachten door verklaringen van voormalig lid van Caloh Wagoh, Tony de G. De man die zelf betrokken was bij de liquidatie van Jair Wessels in juli 2017, is kroongetuige geworden en heeft ook verklaringen over de club zelf afgelegd.

Volgens De G. zou Caloh Wagoh worden gebruikt voor het uitvoeren van liquidaties en beschietingen. Ook zouden leden worden gebruikt voor het opslaan van auto's en wapens die gebruikt worden voor moorden.

Leden veroordeeld voor beschieten kantoorpand met raketwerper

In juni van dit jaar werden drie leden van de motorclub veroordeeld tot straffen van vier jaar voor het beschieten van een kantoorpand in Amsterdam met een raketwerper.

De rechtszaak tegen Greg R. en Delano R. en andere leden voor betrokkenheid bij liquidaties en beschietingen loopt nog.

De stap naar de rechter om motorclubs te laten verbieden was voor het OM tot nu toe erg succesvol. Satudarah werd ook in hoger beroep verboden. De Hells Angels en No Surrender werden eveneens door de rechtbank verboden, maar in het geval van de Hells Angels loopt nog hoger beroep.

Ook motorclub Bandidos werd verboden, maar dit geldt alleen voor Bandidos Holland en niet voor individuele chapters. Het OM is hiertegen in cassatie gegaan.

Effect van civiele verboden nog moeilijk te bepalen

Het effect van een civiel verbod is nog moeilijk te bepalen. Eind maart kwam een rapport uit waarin staat dat dergelijke verboden moeilijk te handhaven zijn op basis van de huidige Nederlandse wet.

Zo is het dragen van clubkleding van een motorbende waarvan het verbod nog niet onherroepelijk is, volgens de Nederlandse wet toegestaan. Bij een definitief verbod kan alleen door het OM strafrechtelijk worden opgetreden.

Ook blijkt het voortzetten van een verboden motorbende door een vervangende organisatie niet per definitie uitgesloten.

