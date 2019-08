In de ochtend en middag trekken buien over het land, lokaal met onweer en veel neerslag. Tussendoor is er soms zon en het wordt 20 tot 24 graden. De wind draait in de loop van de dag naar noordelijke richtingen en is meest matig tot vrij krachtig. In de avond wordt het geleidelijk droger.

Overdag is het vrijdag half tot zwaar bewolkt en in de loop van de ochtend en ’s middags ontstaan er enkele stevige buien, in de middag vooral in het oosten mogelijk met onweer en/of hagel.

Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen (20-30 mm). Richting de avond wordt het overal geleidelijk droog. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten.

In het noorden is de wind zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen en wordt in de loop van de dag noordoostelijk. Elders draait de wind in de loop van de dag naar west tot noordwest en neemt toe naar matig, aan zee en boven het IJsselmeer is de wind vrij krachtig.

In de nacht naar zaterdag is het bewolkt en kan er aanvankelijk in het uiterste zuidoosten nog een bui voorkomen. Elders kan er zeer lokaal lichte motregen vallen. De minimumtemperatuur ligt rond 16 graden. De wind is noord tot noordwest en zwak, op het IJsselmeer en aan zee matig.