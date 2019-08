De overleden persoon die in de nacht van donderdag op vrijdag in noodopvang Zamenhof aan de Zamenhofstraat in Den Haag werd gevonden, blijkt niet te zijn omgekomen door een misdrijf. De drie personen die eerder werden aangehouden in kader van dit incident, zijn vrijgelaten.

Bij Zamenhof kunnen dak- en thuislozen terecht voor tijdelijk onderdak. Eerder meldde de politie dat het een steekincident betrof.

Hulpdiensten rukten na het binnenkomen van de melding uit met onder meer twee ambulances, een traumateam en vele politie-eenheden.

Het slachtoffer werd zwaargewond in de hal aangetroffen. Medische hulp mocht niet meer baten en het slachtoffer bezweek even later aan de verwondingen.