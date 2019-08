Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak tegen Malek F., de man die in Den Haag drie willekeurige voorbijgangers neerstak. Justitie laat donderdag weten het niet eens te zijn met het oordeel dat het niet om een terroristische daad gaat.

F. kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd en werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ook is door de rechtbank besloten dat het niet om een terroristische daad ging.

Het OM is het hiermee oneens en noemt ook de strafmaat een reden om beroep aan te tekenen. In de zaak werd door justitie eerder vijftien jaar cel en tbs geëist omdat werd ingeschat dat F. niet zo ziek was als hij deed voorkomen.

De uit Syrië gevluchte F. stak vorig jaar op 5 mei drie voorbijgangers neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Zij raakten levensgevaarlijk gewond, maar overleefden de aanval alle drie.

Het is niet bekend wanneer het hoger beroep dient.

F. had paranoïde psychose

F. heeft zelf verklaard dat hij op de dag van zijn daad van een vogel de opdracht kreeg om mensen neer te steken. Hij zei dat het om duivelaanbidders ging.

Deskundigen hebben geoordeeld dat de man een paranoïde psychose had.