De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in het water in de Haagse wijk Ypenburg onderzoek gedaan in kader van de zaak van de zeventienjarige Orlando Boldewijn. Hij verdween in februari vorig jaar en werd later dood aangetroffen.

Het onderzoek startte woensdagavond rond 22.30 uur. Rechercheurs en medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) kwamen ter plaatse voor de zoekactie.

Een politiewoordvoerder kon nog niet vertellen wat de aanleiding voor het onderzoek is en of er iets gevonden is.

De Rotterdamse Orlando kwam zondag 18 februari na een via de datingapp Grindr gemaakte afspraak in Den Haag niet meer thuis. Ruim een week later werd zijn lichaam gevonden in het water in de wijk Ypenburg.

Roy B. (27) wordt vervolgd voor nalatigheid

Na het ontvangen van verschillende tips kon de politie de 27-jarige Roy B. uit Den Haag aanhouden wegens betrokkenheid bij het overlijden van Orlando. B. zou degene zijn met wie Orlando een date had gepland.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte Orlando in de nacht van 18 op 19 februari in het water heeft zien liggen, maar hem geen hulp heeft aangeboden of alarm heeft geslagen, meldde het OM. B. wordt later vervolgd voor nalatigheid.

Het onderzoek naar het lichaam van de zeventienjarige jongen heeft geen doodsoorzaak opgeleverd. De zaak en de mogelijke betrokkenheid van de verdachte, die momenteel op vrije voeten is, wordt nog onderzocht.