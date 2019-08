De politie heeft donderdagochtend een Vermist Kind Alert verspreid voor de verdwenen Eline Pols uit Tilburg. Het twaalfjarige meisje vertrok woensdag rond 18.30 uur op de fiets om een vriendin te ontmoeten, maar is daarna niet meer gezien.

Eline had geen afspraak met die vriendin en is ook nooit bij haar huis aangekomen. Het is niet duidelijk waar ze wel naartoe is gegaan. De politie heeft een foto van haar verspreid.

Het meisje droeg woensdagavond een lichtblauwe spijkerbroek. Het is niet bekend welke kleding zij nog meer droeg. Ze is ongeveer 1,60 meter lang en heeft blond haar. Haar fiets is zwart en heeft rode banden en een rood zadel.

De politie heeft al meerdere tips binnengekregen. Die worden op dit moment onderzocht.

Politie maakt zich ernstig zorgen over Eline

Een woordvoerder van de politie meldt dat er geen AMBER Alert is verspreid, omdat er geen aanwijzingen zijn voor levensgevaar of een ontvoering.

Een Vermist Kind Alert is een afgeslankte versie van het AMBER Alert en wordt alleen verspreid als de politie zich ernstig zorgen maakt over het welzijn van een kind. Er worden dan geen meldingen naar smartphones gestuurd, maar wel naar bijvoorbeeld tankstations en supermarkten die het bericht in de winkel kunnen delen.

Voor Eline is het Vermist Kind Alert verspreid in een straal van 25 kilometer rond Tilburg-Noord, waar ze voor het laatst gezien is. Via Burgernet is een melding verstuurd naar bijna 3.500 deelnemers in dit deel van de stad.