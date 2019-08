De gemeente Zeist gaat een hek plaatsen op de looproute tussen het treinstation in Den Dolder en de psychiatrische instellingen op de Willem Arntsz Hoeve. Het gaat onder meer om de kliniek waar Michael P. werd behandeld toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde. Met het hek hoopt Zeist overlast door de patiënten tegen te gaan.

De gemeente heeft het besluit bekendgemaakt in een aan de bewoners gerichte brief. Volgens Zeist is de wijk Duivenhorst, waar de klinieken zijn gevestigd, een kleine kinderrijke buurt die in feite alleen voor bestemmingsverkeer is ingericht.

De looproute door Duivenhorst is nooit bedoeld als hoofdroute, maar is wel de snelste route voor mensen die vanaf de psychiatrische klinieken van en naar het station gaan. De gemeente had een andere looproute gemaakt, maar dit had niet het gewenste effect. Er deden zich daarna toch nog incidenten voor en bewoners ervaren nog altijd overlast.

Het 2 meter hoge hek moet de trap die naar het station leidt versperren. Omwonenden kunnen het hek met een pincode openen. Zij kunnen overlast als hinderlijk gedrag, alcoholgebruik, dronkenschap en hangen in portieken blijven melden bij de autoriteiten.

Zorgen om veiligheid in Den Dolder

Omwonenden van de kliniek maken zich sinds de dood van de 25-jarige Faber zorgen over de beveiliging in en rondom psychiatrische instellingen. Naast extra beveiliging en surveillances, zijn ook andere maatregelen genomen om de zorgen weg te nemen.

Toen P. in Den Dolder werd behandeld, werkte hij aan zijn terugkeer naar de maatschappij. Daarom mocht hij onder meer onbegeleid naar buiten gaan. Voor het verkrachten en doden van Faber heeft hij in hoger beroep 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.