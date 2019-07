Het ministerie van Defensie heeft voor de eerste keer een militair geschorst vanwege banden met motorclubs, schrijft de NOS woensdag. Zijn advocaat Michael Ruperti heeft in gesprek met de omroep bevestigd dat zijn cliënts verklaring van geen bezwaar (VGB), die een medewerker ontvangt na het veiligheidsonderzoek van de inlichtingendiensten, is ingetrokken.

Het zou gaan om sergeant-majoor Maurice Vissers, vicepresident van de Veterans MC. Deze militaire motorclub is niet verboden in Nederland; Satudarah, No Surrender, Bandidos en Hells Angels zijn dat wel.

Eerder dit jaar kondigde het ministerie aan dat het tegen medewerkers van Defensie gaat optreden als die betrokken zijn bij deze verboden motorbendes.

Volgens Ruperti ziet Defensie Vissers als een veiligheidsrisico omdat hij contact heeft met de Hells Angels. De advocaat stelt dat dit contact niet structureel plaatsvindt, maar enkel op feestjes of bij toevallige ontmoetingen op straat. Vissers zou hebben moeten kiezen tussen het verlaten van de motorclub of Defensie.

Ruperti zegt binnen zes weken bezwaar te zullen maken tegen de schorsing van zijn cliënt.

Nog negen andere gedupeerden

Er zouden nog meer militairen zijn ingelicht over het voornemen hun VGB in te trekken. "De anderen negen gedupeerden hebben zich al bij me gemeld", zegt Ruperti. Het is onbekend of er nog meer militairen op non-actief worden gesteld.

Defensie heeft laten weten dat het vanwege de privacy niet in kan gaan op individuele zaken.