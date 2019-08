De 23-jarige man die terechtstaat voor het aanrijden en het steken van verschillende vrouwen terwijl zij aan het hardlopen waren, heeft zijn daden bekend. Ook wordt René V. vervolgd voor bedreiging en stalking. Dat is donderdag duidelijk geworden tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank van Alkmaar.

Het gaat in totaal om vier steekincidenten. Donderdag bleek dat de man ook op 15 november een vrouw heeft aangereden en daarna is doorgereden. Ook hier zal V. voor worden vervolgd.

De man wordt verdacht van vier pogingen tot doodslag, maar zei niet de intentie te hebben gehad om de vrouwen te doden. V. heeft verklaard dat hij ze schrik wilde aanjagen en het voor de "kick" deed. Hij werd er naar eigen zeggen opgewonden van.

Op 22 november werden in Castricum twee vrouwen gestoken. Een fietsende en een hardlopende vrouw werden beiden op de Zanddijk (foto) eerst aangereden met een auto, waarop zij vanuit het raam van het voertuig door de bestuurder werden gestoken. Een van hen werd in haar arm geraakt en de andere vrouw in haar borst. Zij liep daardoor een klaplong op.

Op 26 november werd in Egmond-Binnen nog een vrouw in haar borst gestoken. Het vierde en laatste steekincident vond plaats in Barsingerhorn op 27 januari. Het vijftienjarige slachtoffer zat op haar fiets en liep een verwonding op aan haar hand.

Man werd al vervolgd voor bedreiging en stalking

De officier van justitie liet weten dat de man al werd vervolgd voor bedreiging en stalking. Het gaat om in totaal zes slachtoffers. Een van die vrouwen zou ook zijn gestalkt.

De man liep daarvoor al bij een psycholoog, maar heeft toen niet over de steekincidenten gesproken. Ook nu is hij bereid om zijn geestesgesteldheid te laten onderzoeken.

Alle verdenkingen worden tegelijkertijd behandeld op 17 oktober. Dat zal een inhoudelijke behandeling zijn.