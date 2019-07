ProRail wil dat alle treinstations over twee jaar volledig rookvrij zijn. De spoorbeheerder meldt woensdag dat uit onderzoek is gebleken dat het draagvlak voor rookvrije perrons de afgelopen tien jaar is toegenomen.

ProRail stelt dat het "onvermijdelijk" is dat er een rookverbod in alle publieke ruimtes - en dus ook op stations - wordt ingesteld. "Het is daarom belangrijk om deze discussie binnen de spoorsector nu op te starten", aldus de beheerder.

Sinds 2004 geldt een gedeeltelijk rookverbod op alle stations van ProRail en in de treinen. Om de reizigers tegemoet te komen en te laten wennen aan een rookverbod, zijn op onoverdekte plekken op de perrons rookzones ingesteld.

De aangewezen rookplekken worden binnen afzienbare termijn opgeheven. Hiermee wil ProRail tegemoetkomen aan de wens van het overgrote deel van de reizigers. Voor het volledig rookvrij maken van de stations zoekt ProRail steun bij de vervoerders, vakbonden en reizigersverenigingen.

Het aantal rokers in Nederland neemt al jaren af. Inmiddels rookt een op de vijf volwassenen, bleek eerder uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van die groep rookt 71,6 procent dagelijks.