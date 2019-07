Een afvalberg in Nieuwegein is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. De brandlucht is onder meer waargenomen in Utrecht.

De brand brak rond 4.15 uur door nog onbekende oorzaak uit op het terrein van afvalverwerkingsbedrijf Groen Recycling aan de Structuurbaan. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om het vuur te blussen.

De brandende hopen afval worden afgegraven en afgeblust, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De stankoverlast is inmiddels flink afgenomen.

Het duurt vermoedelijk nog uren totdat de brand volledig geblust is. De brandweer raadt omwonenden aan alle ramen en deuren gesloten te houden. Ook wordt aangeraden de automatische ventilatie uit te schakelen.