Uit een peiling van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) onder bijna duizend zorgmedewerkers, blijkt dat slechts 10 procent van de respondenten een afname van werkdruk zag ten opzichte van 2018, schrijft het AD.

Een op de zeven zorgmedewerkers geeft aan dat zij tijdens hun vakantie zelf voor vervanging moeten zoeken. Soms moet personeel zelfs eerder terugkomen van vakantie.

Een wijkverpleegkundige vertelt aan de krant dat de onderbezetting in de zomer effect heeft op de cliënten. Zo wordt er soms aan cliënten gevraagd wordt of ze "een dagje zonder steunkousen kunnen" en wordt er in de zomer geregeld een douchebeurt overgeslagen. "We vragen de patiënt dan om zichzelf te wassen."

Thuiszorgorganisatie Vitras, onderdeel van Santé Partners, schakelt in de zomer studenten met een zorgopleiding in om lichte taken als wassen een aankleden over te nemen, vanwege de onderbezetting.

Directeur V&VN: 'Stop meer energie in behoud personeel"

Volgens V&VN zijn de maatregelen die zorginstellingen nemen om de werkdruk te verlagen niet anders dan in voorgaande jaren. Zo zouden ziekenhuizen opnieuw kijken voor mindering van bedden of sluiting van hele afbeeldingen en worden in de wijkverpleging cliëntenstops ingevoerd tijdens de zomer.

De zorgsector kampte in 2018 met 31.000 openstaande vacatures en de uitstroom is hoog. Sonja Kersten, directeur van V&VN, vindt dat binnen de sector meer energie moet worden gestoken in het behoud van het huidige personeel. Lukt dit niet dan loopt de sector volgens haar "het risico dat nieuwe medewerkers afhaken door de aanhoudende werkdruk."