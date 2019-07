In het eerste half jaar van 2019 is de bevolking van Nederland gegroeid met 46.000 inwoners. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veel buitenlandse mensen vestigden zich in Nederland en daarnaast gingen er minder mensen dood vergeleken met 2018. Nederland telt nu ruim 17.300.000 inwoners.

In de eerste zes maanden van 2019 werden er 82.000 kinderen geboren, terwijl er 77.000 mensen stierven. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op bijna 5000. Het aantal immigranten steeg per saldo met 41.000, want 72.000 mensen verlieten het land, terwijl er 113.000 bij kwamen. Dat is meer dan in 2018.

Met name het aantal migranten uit Europa nam toe in Nederland. In 2019 kwamen er vooralsnog 21.000 hierheen. In 2018 waren dat er in hetzelfde tijdsbestek nog 14.000. Poolse migranten vormen hier de grootste groep.

De stad Amsterdam heeft verreweg de meeste inwoners van Nederland, met een aantal van 866.686. Rotterdam (647.646), Den Haag (540.582) en Utrecht (354.942) completeren de top vier.