De Rijksrecherche is dinsdag gestart met een onderzoek naar mogelijk strafbare feiten die zijn gepleegd door de voormalige hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. De twee werden eerder geschorst als officier, omdat ze een onderlinge liefdesrelatie hadden verzwegen.

De Rijksrecherche onderzoekt of ten onrechte gebruik is gemaakt van betaalde diensten van het Openbaar Ministerie (OM), zoals dienstauto's. Ook wordt gekeken naar declaraties van kosten voor hotels, restaurants, het omboeken van een terugvlucht en een hotelovernachting tijdens een conferentie in Bangkok in 2012.

Daarnaast zoekt de Rijksrecherche uit of Van Nimwegen in zijn toenmalige rol als procureur-generaal in 2009 strafbaar heeft gehandeld bij het verlenen van een opdracht van het OM aan een bedrijf dat software levert. De onderneming is van de zwager van Van Nimwegen.

Het gaat om een zogenoemd oriënterend feitenonderzoek. Als er aanwijzingen zijn dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan zal er een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart.

Onderzoek gevolg van rapport commissie-Fokkens

Het onderzoek vloeit voort uit een eerder onderzoek van een commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens. Aanleiding waren enkele publicaties van NRC over een verziekte sfeer binnen het OM.

Dit alles zou een gevolg zijn van een liefdesrelatie tussen de officieren Van Nimwegen en Bloos. Deze relatie had gemeld moeten worden aan het College van procureurs-generaal, het bestuur van het OM, omdat er sprake was van een gezagsverhouding.

De commissie-Fokkens concludeerde dat het verzwijgen van de relatie en de bemoeienis van Van Nimwegen met de zakelijke overeenkomst integriteitsschendingen waren.