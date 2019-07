Een alternatief dat de politie zou willen bieden aan mensen die een boerka of nikab dragen om toch aangifte op het politiebureau te kunnen doen, is in strijd met de wet. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken na vragen van NRC.

Het is toegestaan dat de politie of andere instanties samen met boerkadragers naar een oplossing zoeken. "Zolang daarbij aan de wet wordt voldaan", aldus het ministerie.

Dat de politie mensen die een boerka of nikab dragen toch een alternatief wilde bieden om aangifte te kunnen doen in een politiebureau, blijkt uit een interne richtlijn.

In die richtlijn staat dat mensen die "om religieuze redenen" op het politiebureau hun gezichtssluier niet af willen doen naar een aparte ruimte, een zogenoemde aangifteruimte, zouden kunnen gaan om daar aangifte te doen.

Boerkaverbod geldt vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus geldt het boerkaverbod in Nederlandse overheidsgebouwen. Dit houdt in dat er in alle overheidsgebouwen geen boerka of nikab mag worden gedragen. Het verbod geldt dus ook in politiebureaus.

Als iemand die een gezichtssluier draagt een politiebureau binnen wil lopen om aangifte te doen, moet er gevraagd worden om die gezichtssluier af te doen. Wil de persoon in kwestie dit niet, dan moet deze het pand verlaten. Als dit wordt geweigerd kan de politie een boete van minimaal 150 euro opleggen.

NRC meldt dat de gezichtssluier op het politiebureau ophouden voor en na het betreden van de afgesloten ruimte volgens Binnenlandse Zaken in strijd met de wet is. "De wet geldt in het hele gebouw, dus ook in het hele politiebureau", aldus het ministerie.