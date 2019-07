Spelende kinderen hebben maandag in een perkje aan de Cabauwsekade in het Utrechtse Cabauw botten gevonden. Het vermoeden is dat het gaat om menselijke botten, zo meldt de gemeente Lopik in een verklaring.

Nadat de kinderen alarm sloegen deed de politie maandagmiddag onderzoek in het perkje waar de botten werden aangetroffen.

Een forensisch specialist is ter plaatse geweest en uiteindelijk zijn de botten meegenomen voor verder onderzoek. Het is volgens de gemeente mogelijk dat de botten bij werkzaamheden omhoog zijn gekomen. Ook zou het kunnen dat de botten in bouwgrond zaten, die vanaf een andere plaats aangevoerd is.

Volgens de gemeente is inmiddels vast komen te staan dat de botten in ieder geval meer dan honderd jaar oud zijn.

De gemeente Lopik meldt ten slotte dat zij en de politie geen verder onderzoek meer zullen doen vanwege deze constatering.