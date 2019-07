De A67 blijft maandag tot 21.00 uur gedeeltelijk afgesloten in verband met een ongeval waarbij een vrachtwagenchauffeur om het leven kwam. In een van de betrokken voertuigen werden gevaarlijke stoffen vervoerd.

Drie vrachtwagens reden maandagmiddag tegen elkaar aan in de staart van de file op de snelweg tussen Eindhoven en Venlo. De andere chauffeurs zijn gewond geraakt bij het ongeval.

Het is nog onbekend welke gevaarlijke stof werd vervoerd in een van de voertuigen. Wel is bekend dat het om een bepaald type zuur gaat.

Volgens de woordvoerder moet de omgeving van de vrachtwagen tot na de avondspits afgesloten worden. De stof is niet dermate gevaarlijk dat het bedreigend is voor de omgeving van de A67.

Inmiddels is de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven vrijgegeven voor verkeer. Rijkswaterstaat heeft antikijkschermen geplaatst bij de vrachtwagen waar gevaarlijke stoffen in werden vervoerd.

De verwachting is dat de weg om 21.00 uur weer helemaal vrij is.