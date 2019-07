De A67 richting Eindhoven is opnieuw afgesloten na een nieuw ongeluk. Een bulkwagen is in de buurt van de Limburgse plaats Helden geschaard. Eerder op maandag ging de snelweg dicht na een ongeval waarbij een vrachtwagenchauffeur om het leven kwam.

De wagen blokkeert de gehele rijbaan. Verkeer gaat stapvoets via de verzorgingsplaats, meldt Rijkswaterstaat. Omrijden kan via de A73 en de A2.

De bulkwagen is gevuld met plastic granulaat en heeft fikse krasschade gemaakt op het wegdek. Op dit moment wordt het voertuig geborgen. Daarna zullen overige herstelwerkzaamheden gedaan worden.

Eerder op maandag reden drie vrachtwagens tegen elkaar aan in de staart van de file op de snelweg tussen Eindhoven en Venlo. In een van de betrokken voertuigen werden gevaarlijke stoffen vervoerd. De andere chauffeurs zijn gewond geraakt bij het ongeval.

Vervoerde gevaarlijke stof in vrachtwagen vormt geen bedreiging

Het is nog onbekend welke gevaarlijke stof werd vervoerd in een van de voertuigen. Wel is bekend dat het om een bepaald type zuur gaat.

Volgens de woordvoerder moet de omgeving van de vrachtwagen tot na de avondspits afgesloten worden. De stof is niet dermate gevaarlijk dat het bedreigend is voor de omgeving van de A67.

Inmiddels is de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven vrijgegeven voor verkeer. Rijkswaterstaat heeft antikijkschermen geplaatst bij de vrachtwagen waar gevaarlijke stoffen in werden vervoerd.

De A67 zal naar verwachting rond 20.45 uur weer vrijgegeven worden.