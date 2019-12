Ridouan T. is maandag aangehouden in Dubai. De man wiens naam in 2015 voor het eerst valt binnen politiekringen, maar inmiddels een status heeft gekregen als niets ontziende leider van een criminele organisatie die opereerde als een 'geoliede moordmachine'.

In het kort Lang voortvluchtige topcrimineel wordt verantwoordelijk gehouden voor meerdere moorden

OM vraagt aan Dubai de uitlevering van T.

41-jarige T. stond internationaal gesignaleerd

Ebrahim B. meldt zich op 27 juni 2015 bij de recherche. Hij wil aangifte doen van bedreiging. De dan 35-jarige crimineel uit Utrecht zegt dat hij wordt achtervolgd en is bang te worden doodgeschoten. Op de vraag wie het op zijn leven voorzien zou hebben is het antwoord Ridouan T. "100 procent", is B. overtuigd.

De man vertelt aan de politie te zijn gewaarschuwd door familie van T. dat hij op moet passen. Daar komt bij dat hij overtuigd is dat hij begin 2015 tot tweemaal toe is achtervolgd door dezelfde auto in de buurt van Antwerpen.

Een van de inzittenden is volgens hem Jaouad W. die hij omschrijft als vertrouweling en 'hitman' van T. De doodsangst jaagt Ebrahim B. in de handen van de politie.

T. genoemd als belangrijke speler in drugshandel

In zijn verdere verhoren spreekt hij met ontzag over T. De man zou een belangrijke speler zijn in de drugshandel en duizenden kilo's cocaïne naar Nederland laten smokkelen via de haven van Antwerpen en Rotterdam, maar ook via speedboten van Marokko naar Spanje.

Zelf zegt Ebrahim B. de smokkel van hasj inmiddels achter zich te hebben gelaten.

Waarom is de naam van T. niet eerder gevallen?

Maar wie is de man die Ebrahim B. zo vreest? En als zijn verhaal klopt, waarom valt de naam van T. die zomer van 2015 dan pas voor het eerst binnen de Nederlandse opsporingsdiensten?

T. wordt op 20 december 1977 geboren in Beni Selman. Een stad in de schaduw van het Rifgebergte in het noorden van Marokko, niet ver van de kust. Volgens het NRC verhuist het gezin vlak na de geboorte van T. naar Nederland voor werk, net als veel Marokkanen in die tijd. Het gezin gaat in Vianen wonen.

T. zou groot zijn geworden met handel in cocaïne

Diezelfde krant schrijft dat T. op de middelbare school al een handeltje in hasj heeft, maar dat zijn naam wordt gevestigd als hij op latere leeftijd overstapt in de handel in cocaïne. Daar waar het grote geld wordt verdiend.

In een eerder gesprek met NU.nl vertelt auteur van het artikel en misdaadjournalist Jan Meeus dat T. in zijn optiek buiten beeld van de politie is weten te blijven door de opkomst van het gebruik van versleutelde communicatie in 2010. Daarnaast ligt de focus van diezelfde politie lange tijd niet bij de cocaïnehandel.

Criminelen communiceren niet langer meer in persoon of via telefoons die te tappen zijn, maar met zogenoemde PGP-toestellen Pretty Good Privay (PGP). Hiermee worden gecodeerde berichten verstuurd die alleen leesbaar zijn voor verzender en ontvanger en dus niet zichtbaar voor de politie.

OM vermoedt bestaan driemanschap

T. zou zijn positie in het drugsmilieu niet alleen bestieren. Het OM vermoedt een samenwerking met Richard R., die bekendstaat als Rico de Chileen.

Een man die in oktober 2017 in Chili werd aangehouden waar zijn roots liggen. Inmiddels uitgeleverd aan Nederland probeert het OM zijn rol in de internationale drugshandel te bewijzen, maar blijft het vooralsnog bij aanwijzingen.

Ook zouden T. en R. plannen voor liquidaties hebben besproken, zoals die op misdaadblogger Martin Kok. De man die T., Rico de Chileen en ook crimineel Naoufal F. in 2016 bestempelt als het leidende driemanschap in de cocaïnehandel.

In die onthulling schuilt het vermoedelijke motief voor de moord op Kok in december 2016. Het OM houdt T. verantwoordelijk.

Zicht op moordcommando na wapenvondst

Dat geweld een bedrijfstak is binnen de drugshandel blijkt uit een enorme wapenvondst in Nieuwegein en de aanhouding van een groep mannen in juli 2015. Het OM bestempelt ze als uitzendbureau voor de onderwereld. Onder hen is Jaouad W.

Niet alleen automatische vuurwapens en handgranaten, maar ook snelle auto's en een boekhouding wordt aangetroffen waaruit de financiële slagkracht van de organisatie blijkt. Het gaat om een totaal aan transacties van 19 miljoen euro.

In het onderzoek naar de liquidatiebende - dat de naam 26Koper draagt - worden dit jaar in hoger beroep celstraffen van 14,5 jaar cel opgelegd. Ze worden schuldig bevonden aan het voorbereiden van moorden, maar niet aan het uitvoeren van liquidaties.

Ook de naam van T. valt in het onderzoek, maar hij wordt nooit als verdachte aangemerkt.

Drie getuigen worden vermoord

Hoe anders ligt dat nu. Het huidige strafdossier tegen T. is inmiddels doordrenkt met relaties ten aanzien van 26Koper. Een zaak waarin drie getuigen de dood vinden. Ronald Bakker in 2015, Ranko Scekic en Abderrahim Belhadj beiden 2016.

De eerste twee moorden staan op de tenlastelegging tegen T. Voor Belhadj, geldt dat (nog) niet ondanks dat kroongetuige Nabil B. daar wel verklaringen over heeft afgelegd.

Nabil B. die vanwege zijn betrokkenheid bij een vergismoord op een bekende van hem begin 2017 besluit spijtoptant te worden. Een keuze die zijn onschuldige broer fataal wordt.

In zijn verklaringen wijst Nabil B naar T. als opdrachtgever voor meerdere moorden. Moorden waar de kroongetuige zelf aandeel in had.

Kroongetuige verklaart over corrupte contacten

Net als dat Nabil B. vertelt dat Ebrahim B. op een dodenlijst is komen te staan door over T. te verklaren.

De verklaringen van Ebrahim B. zijn in handen van de criminele organisatie gekomen. Hoe is niet zeker, maar de kroongetuige vertelt ook over corrupte contacten van T. binnen de politie. Een hoofdagent van de politie Utrecht is met deze reden aangehouden.

Wie praat die gaat

Als Ebrahim B. niet snel genoeg gevonden wordt, verschuift de aandacht naar Scekic en een derde persoon Mohamed el M. De onderlinge band van de drie mannen is reden genoeg om ze te vermoorden.

Als duidelijk wordt dat ook Scekic op het punt staat te getuigen in het onderzoek Koper26 krijgt zijn dood urgentie. Op 22 juni 2016 wordt hij acht dagen voor zijn verhoor geliquideerd.

Het is een rode draad in het verhaal van Nabil B. over T.; wie praat die gaat.