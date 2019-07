Tata Steel onderzoekt een incident met een harde explosie en een vonkenregen van afgelopen zondag. Het incident leidde op sociale media tot veel reacties van geschrokken omwonenden.

De explosie was volgens Tata Steel zondagavond rond 23.15 uur te horen tijdens het kiepen van converterslak, een bijproduct van de staalproductie. Daarna volgde ook een vonkenregen.

"Het bovenste gestolde laagje van de pan waarin de slak zat, brak onverwacht in één keer open. Daardoor kwam de vloeibare converterslak in aanraking met water aan de zijkant van de put waarin de slak werd gestort", legt een woordvoerder van Tata Steel uit. "Dat leverde een reactie op die in de omgeving te horen en te zien was."

De staalproducent is na de explosie direct gestopt met het kiepen van de pan. "Het incident duurde niet langer dan twee minuten", aldus de woordvoerder.

'Geen grafiet vrijgekomen'

"In converterslak zit geen koolstof, dus is er geen grafiet vrijgekomen", zegt hij.

Volgens Tata Steel gebeurt het niet vaak dat vloeibare converterslak in aanraking komt met water, waarna een explosie volgt. "Het is in de afgelopen acht maanden in ieder geval niet gebeurd", weet de woordvoerder.

Harsco, het bedrijf dat de slak kiepte, heeft het incident gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Provincie Noord-Holland kritisch op Tata Steel

Tata Steel presenteerde vorige maand een plan met daarin 25 maatregelen om de overlast tot 2030 sterk terug te dringen. Daarop reageerde de provincie Noord-Holland deze maand erg kritisch. Volgens de provincie richt Tata Steel zich te weinig op het wegnemen van de gezondheidsrisico's.

Ook omwonenden van de staalproducent zijn kritisch op Tata Steel. Ze vinden dat het bedrijf meer moet doen om de uitstoot van grafietregens te voorkomen.

Uit een eerste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek vorige maand dat in een gemiddelde grafietregen "ongewenste" hoeveelheden lood, mangaan en vanadium zitten.

Vooral voor kinderen die buiten spelen, zouden die stoffen gevaarlijk kunnen zijn.