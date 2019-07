In 2018 betaalden 152 farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen samen bijna 80 miljoen euro aan sponsorgeld voor artsen en ziekenhuizen, schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het Transparantieregister Zorg die maandag zijn gepubliceerd.

Dat is een toename van 12 procent ten opzichte van 2017. Ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden van artsen gebruikten het geld vooral voor de financiering van bijeenkomsten en projecten.

Het transparantieregister werd in 2012 opgezet om betalingen van de industrie aan zorginstellingen, artsen en patiëntenverenigingen voor iedereen inzichtelijk te maken.

Nederland was het eerste land ter wereld met een zo'n register. Registratie van betalingen gebeurt op vrijwillige basis. In België is sinds 2017 een wettelijke meldplicht. Daar ontvingen artsen in 2018 ruim 26 miljoen van de industrie - drie keer zoveel als hun Nederlandse collega's, terwijl de Belgen met een derde minder in aantal zijn.

Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelen (CGR) en verantwoordelijk voor het register, zegt tegenover de krant dat de verschillen met België zo groot zijn doordat daar alle betalingen worden geregistreerd terwijl hier de ondergrens op 500 euro ligt.