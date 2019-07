Een man is in de nacht van zondag op maandag rond 0.40 uur zwaargewond geraakt bij een steekincident vlak bij het stadion van Roda JC in Kerkrade. De dader is volgens de Limburgse politie op de vlucht geslagen.

Het slachtoffer is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Zijn identiteit is nog onbekend. Ook de aanleiding van de steekpartij is onduidelijk.

De politie heeft de omgeving afgezet. Het muziekfestival R&B Sunday Outdoor, dat vlak bij het stadion werd gehouden, was net afgelopen toen het steekincident plaatsvond.