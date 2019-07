Het treinverkeer tussen Oisterwijk en Boxtel is in de nacht van zondag op maandag enige tijd stilgelegd vanwege een grote brand in Oisterwijk. Dat gebeurde om ruim baan te geven aan watertransporten voor de bluswerkzaamheden.

De brand woedde in een fabriek waar aanmaakblokjes worden gemaakt. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer was met veel materieel aanwezig in de Noord-Brabantse plaats. Het gebouw is deels ingestort.

Vanuit de wijde omgeving waren dikke rookpluimen te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten.

Omstreeks 21.47 uur werd er een NL-alert uitgegaan om te waarschuwen voor de rook.

In juni 2013 werd de fabriek van Fire-up aan de Laarakkerweg ook getroffen door brand. Ook toen moest het treinverkeer worden stilgelegd.