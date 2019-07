De landelijke hittegolf is na zes dagen voorbij. Volgens Weerplaza steeg de temperatuur zondag in De Bilt naar 24,2 graden. Wolken, regen en nevel lieten de temperatuur daarna dalen.

In De Bilt begon de hittegolf op 22 juli. Weerplaza verwacht voorlopig geen nieuwe hittegolf meer, maar het blijft wel zomers. In het oosten en noordoosten is nog wel sprake van een regionale hittegolf.

Van een landelijke hittegolf is sprake als het vijf dagen op rij minimaal 25 graden is, waarvan er drie boven de 30 graden uitkomen.

De overgang van extreem heet naar minder warm weer voltrok zich stapsgewijs. Grijs en koel weer trekt vanuit Zuid-Nederland langzaam naar het noorden en verdrijft in de loop van de komende nacht overal de tropische lucht.

Het blijft de komende dagen echter wel aangenaam zomerweer, schrijft Weerplaza. Zo schijnt de zon maandag in dinsdag volop in het grootste deel van het land. Later op dinsdag komt er wat mee bewolking het land binnen, wat kan leiden tot een bui.

Weerrecords verbroken

De hitte van afgelopen week zorgde bij meteorologen voor historische gebeurtenissen. Het warmterecord uit 1944 werd woensdag verbroken en een dag later weer aangescherpt. In het Brabantse Gilze en Rijen werd 40,7 graden gemeten. Nooit is zo'n hoge temperatuur gemeten in Nederland.

In totaal kwamen acht meetpunten boven de 40 graden uit. Meteorologen spraken van een historische dag. Ook in de buurlanden België (40,7) , Duitsland (41,6) en Frankrijk (42,6) werden extreme temperaturen gemeten.