De NS heeft zondag voor de vierde dag op rij verschillende treinritten geschrapt op diverse trajecten. Het spoorwegbedrijf kampt al dagen met meerdere kapotte treinen, die uitvielen door de extreme hitte van de afgelopen dagen.

Vele monteurs zijn bezig om de treinen te repareren, laat de NS op Twitter weten.

De NS schrapt de helft van de geplande ritten op de trajecten Amsterdam-Den Haag, Amsterdam-Rotterdam, Amsterdam-Utrecht, Amsterdam-Zaandam, Eindhoven-Heerlen en Utrecht-Eindhoven.

Door de hitte raken de voertuigen oververhit en krijgen ze mankementen, zei een woordvoerder vrijdag in gesprek met NU.nl. Een defecte trein zorgde er donderdag voor dat het in meerdere treinen vanaf Zandvoort erg druk was; één persoon raakte tijdens een van de ritten vanaf de kustplaats onwel.

Extreme hitte leidde tot nieuw warmterecord

Woensdag en donderdag was het extreem warm in Nederland. Op verschillende plaatsen in het oosten en zuidoosten van het land liep de temperatuur zelfs op tot boven de 40 graden Celsius. Het heetst was het met 40,7 graden donderdag in de gemeente Gilze en Rijen, hetgeen een nieuw Nederlands warmterecord opleverde.

Ook vrijdag en zaterdag was het op veel plekken nog tropisch warm, met namen in het noorden en oosten van het land. Zondag liggen de maxima tussen de 25 en 28 graden. Er staat een zwakke tot matige wind, die aan zee soms vrij krachtig is. Regionaal kunnen enkele regen- of onweersbuien voorkomen.