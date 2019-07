Hoewel code oranje vanwege hitte voor de meeste provincies nog steeds geldt, wordt het wel minder warm dan de afgelopen dagen. In het zuiden en zuidwesten van het land worden stevige onweersbuien verwacht.

Er worden temperaturen van 30 tot 34 graden verwacht in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Vanwege de aanhoudende hitte geldt het nationaal hitteplan van het RIVM nog altijd.

Er is sinds vrijdag sprake van een landelijke hittegolf. Volgens Weerplaza is het waarschijnlijk dat deze nog zeker met een dag wordt verlengd, omdat het zaterdag volgens de verwachtingen minstens 25 graden zal worden in De Bilt.

Vanwege de hitte rijdt de NS opnieuw met minder treinen, maar wel meer dan op donderdag op vrijdag. Er zijn minder intercity's tussen Amsterdam en Rotterdam (IC Direct), Amsterdam en Alkmaar, Den Haag Centraal en Amsterdam en tussen Amsterdam en Sittard.

Code geel voor hitte en onweersbuien

Een zuidwestelijke wind zorgt een tweedeling in Nederland. Het wordt namelijk een stuk koeler in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het KNMI blijft in deze provincies waarschuwen voor hitte, maar code oranje heeft hier inmiddels plaatsgemaakt voor code geel. Er worden temperaturen van 22 tot 28 graden verwacht.

Gedurende de dag geldt in deze provincies ook code geel vanwege onweersbuien met windstoten van circa 60 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd. Mogelijk valt er lokaal tientallen millimeters regen met wateroverlast tot gevolg.