Het zuiden van Nederland heeft vrijdagavond te maken met flinke hoos- en onweersbuien. Vanwege het hevige weer is het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport zo'n twee uur lang stilgelegd.

Dertien vluchten vertrokken hierdoor later. Drie binnenkomende vliegtuigen konden gewoon landen. De passagiers van deze toestellen moesten wel blijven zitten tot het onweer voorbij was, zegt een woordvoerder van het vliegveld.

Op het vliegveld en in vliegtuigen die niet konden vertrekken, wachtten reizigers op groen licht. Het ging volgens de woordvoerder om "honderden mensen".

Volgens de luchthaven kon er door het onweer om veiligheidsredenen niet gewerkt worden op het platform, waar alle vliegtuigen geparkeerd staan. Rond 20.00 uur kon het vliegverkeer weer worden opgestart.

Opnieuw bereikt temperatuur 40 graden

Voor de tweede dag op rij - en de tweede keer sinds het begin van de metingen - bereikte de temperatuur in Nederland de 40 graden. Het dagrecord van 40,1 graden werd gemeten in Volkel. Tegen het einde van de middag kreeg Zuid-Nederland te maken met flinke buien, onweer en harde windstoten.

Het KNMI gaf eerder op de dag al code geel af voor Limburg vanwege het naderende noodweer. Daar kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen, waarschuwt Weerplaza. Ook kan er wateroverlast optreden als gevolg van de hevige buien. Die lijken zich voornamelijk tot het zuidoosten van het land te gaan beperken.

De ANWB meldt dat de A67 richting Eindhoven tussen afrit Someren en Geldrop gedeeltelijk is afgesloten vanwege zware regenval en omgewaaide bomen.

Door de stevige buien kwamen in Eindhoven verschillende straten blank te staan (foto: Pro Shots).

Avond blijft heet

Elders in Nederland blijft het heet. De temperaturen lagen vrijdag aan het begin van de avond bijna overal in het land aanzienlijk hoger dan 30 graden. In delen van Zuid-Holland en Zeeland is het koeler.

Vrijdagavond is het in het noorden en oosten nog lang tropisch warm. Zaterdag brengt een zuidwestelijke wind verkoeling in het zuiden. Het wordt dan 23 tot 27 graden, met kans op onweer. In het noorden en oosten blijft de wind uit het oosten komen en blijft het rond de 30 graden met geregeld zon.

Luchtkwaliteit nog steeds slecht

Net zoals op donderdag leidde de hitte op veel plekken tot een verslechtering van de luchtkwaliteit door smog. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf opnieuw een waarschuwing af.

Vooral in het zuiden van het land kan de luchtkwaliteit "slecht" zijn, elders is die voornamelijk "onvoldoende".

Zaterdag minder treinen door hitte

De Nederlandse Spoorwegen zetten ook zaterdag minder intercity's in vanwege de hitte. Door de hoge temperaturen is er vaker en langer onderhoud nodig aan treinen. Donderdag en vrijdag reden daarom op een aantal trajecten al minder treinen.

De intercity's op de trajecten Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Eindhoven-Sittard en Amsterdam-Haarlem-Den Haag Centraal rijden minder vaak dan normaal op zaterdag. Dat geldt ook voor de intercity direct tussen Amsterdam en Rotterdam.

De NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.