Een van de drie kinderen die in het UMC Utrecht moesten overnachten nadat ze onwel waren geworden op een zomerkamp in Leusden, ligt vrijdag nog in het ziekenhuis. Hoe het met dit kind gaat, is niet bekend. Mogelijk mag hij of zij vrijdag al naar huis. In totaal 34 kinderen en 2 volwassenen moesten donderdag vanwege oververhitting naar het ziekenhuis.

De groep verbleef op een kampeerboerderij in Leusden. Zo'n vijfhonderd kinderen waren daar met verschillende organisaties op zomerkamp, dat later in overleg met de Veiligheidsregio Utrecht vroegtijdig is stopgezet.

Het merendeel van de kinderen die onwel waren geworden, was met Kamp Rijnsburg-Leusden op vakantie. Dit was met ruim tweehonderd kinderen de grootste groep op de kampeerboerderij. Organisator Jaap de Mooij laat weten dat het goed gaat met hen.

"Het was bloedverslagen heet", vertelt hij over donderdag. "We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die mogelijk waren, dat heeft ook de veiligheidsregio gezegd."

Zo kregen alle kinderen een flesje en werd hen meegedeeld om elke dag vier volle flesjes water te drinken. De kampbegeleiders hebben daarnaast ook drinken uitgedeeld en drinkpauzes ingelast, weet De Mooij.

Honderden kinderen waren in Leusden op zomerkamp. (Foto: Pro Shots)

'Erger voorkomen door goede samenwerking'

De Mooij stelt dat erger is voorkomen door de goede samenwerking met de hulpdiensten. "Samen hebben we de schade kunnen beperken", stelt hij. Niet alle kinderen die last hadden van de hitte moesten naar het ziekenhuis. Om hoeveel personen het gaat, weet de organisator niet.

De personen die in het ziekenhuis waren opgenomen, mochten donderdag bijna allemaal weer naar huis. Drie kinderen moesten ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven, omdat hun lichaamstemperatuur niet voldoende was gedaald.

Nederland heeft momenteel te maken met een landelijke hittegolf die nog zeker tot en met zaterdag duurt. De temperaturen zullen dit weekend enigszins dalen. Volgende week wordt het 20 tot 25 graden, aldus Weerplaza.