Honderden Nederlanders zitten door een eerdere storing bij Schiphol nog vast in het buitenland, blijkt vrijdag uit een rondgang van NU.nl onder reisorganisaties en vliegmaatschappijen.

Daarnaast wachten honderden Nederlanders thuis op een vervangende vlucht die hen alsnog naar hun vakantiebestemming moet brengen. Anderen zijn druk bezig hun vakantie om te boeken.

Op het Spaanse eiland Tenerife zitten tientallen Nederlanders vast die door Transavia teruggebracht hadden moeten worden, bevestigt een woordvoerder van reisorganisatie Thomas Cook.

“We worden elke dag om 12.00 uur een hotel uitgezet om te wachten tot we misschien weer naar een ander hotel mogen.” Gedupeerde reiziger Silvana Vos op NUjij

'Lastig om vervangende vlucht te boeken door hoogseizoen'

Er zaten vrijdag nog zeker honderd vakantiegangers van Thomas Cook vast in verschillende landen. "Het is erg lastig om een vervangende vlucht te boeken, omdat het hoogseizoen is", aldus de woordvoerder.

De reisorganisatie moest snel schakelen door de storing op Schiphol. Woensdag bleek dat zeker duizend reizigers die bij Thomas Cook een reis hadden geboekt, niet konden terugkeren naar Nederland.

'Honderden mensen willen boeking omgooien of annuleren'

Ook Sunweb laat weten nog zo'n honderd mensen te moeten terughalen naar Nederland. Daarnaast wachten driehonderd mensen nog op een vlucht naar het buitenland. Volgens een zegsman vliegen alle reizigers vrijdag en zaterdag naar hun bestemming.

Reizigers die hun boeking hebben geannuleerd, zouden alweer een nieuwe vakantie geboekt hebben.

TUI fly laat weten dat er nog zo'n 150 vakantiegangers in het buitenland zijn. "Het merendeel vliegt vrijdag of zaterdag terug", aldus de woordvoerder.

Reisorganisatie Corendon is er al in geslaagd om alle Nederlandse klanten weer terug te halen. "Er zaten bij ons zo'n honderd reizigers vast in het buitenland", aldus een woordvoerder. Volgens haar zijn ook de laatste honderd vertrekkende vakantiegangers donderdagavond op een vlucht richting Turkije gezet.

Transavia heeft geen exacte cijfers van Nederlanders in buitenland

Transavia kan geen gegevens overhandigen over het aantal reizigers dat momenteel nog op een terugvlucht wacht. Volgens een woordvoerder zijn er in totaal zevenduizend vakantiegangers gedupeerd door de storing van woensdag, van wie de helft in het buitenland zat. Extra vliegtuigen zouden zijn ingezet om deze groep te helpen.

Iedereen zou dit weekend moeten terugkomen. "Reizigers die in de problemen zitten, kunnen ons bereiken. Dan komen we samen tot een oplossing." Veel klanten zouden hun vlucht al hebben omgeboekt of hebben gekozen voor een terugbetaling.

KLM was nog niet in de gelegenheid om cijfers te delen.

Frank Oostdam van branchevereniging ANVR vertelde in het NOS Radio 1 Journaal dat de touroperators de schade willen gaan verhalen op Schiphol of de brandstofleverancier. Mogelijk loopt de schade op tot miljoenen euro's, aldus Oostdam.

Meerdere gedupeerden lieten weten dat ze hun bagage nog steeds niet hebben ontvangen. Schiphol laat aan NU.nl weten dat het overgrote deel van de achtergelaten bagage inmiddels is nagezonden. Verder adviseert Schiphol reizigers wiens bagage is achtergebleven om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Storing veroorzaakt door elektrische storing

Woensdag konden vliegtuigen ineens niet meer tanken. Meer dan 180 vluchten werden geannuleerd en nog eens 200 vluchten werden vertraagd.

Vliegtuigen konden niet vertrekken en slechts een derde van alle aankomende vluchten kon nog landen. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.

Donderdag werd bekend dat het probleem werd veroorzaakt door een elektrische storing. Daarop trad een veiligheidssysteem in werking dat het tanksysteem stillegde.

Het kostte uren om dat weer aan de praat te krijgen, aldus directeur Miriam Hoekstra - van der Deen van Airport Operations Schiphol. De luchthaven stelt een onafhankelijk onderzoek naar het incident in.