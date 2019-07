De NS schrapt voor de tweede dag op rij op verschillende trajecten diverse ritten omdat er minder treinen beschikbaar zijn. Zo staat momenteel alleen al 28 procent van de dubbeldekkers met meerdere defecten bij monteurs.

Door de hitte raken de voertuigen oververhit en krijgen ze mankementen, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl. Een defecte trein zorgde er donderdag voor dat het in meerdere treinen vanaf Zandvoort erg druk was; een persoon raakte tijdens een van de ritten vanaf de kustplaats onwel.

Het spoorwegbedrijf schrapt vrijdag de helft van de geplande ritten op de trajecten Amsterdam-Rotterdam, Amsterdam-Den Haag, Amsterdam Duivendrecht-Lelystad en Amsterdam-Alkmaar.

Tussen Schiphol en Nijmegen rijden vier treinen per uur, reizigers moeten bij twee ritten een extra overstap maken op Utrecht Centraal. Op het traject Amsterdam-Eindhoven rijden vier in plaats van zes treinen per uur, terwijl tussen Eindhoven en Sittard het aantal ritten is teruggebracht naar twee per uur.

'Dweilen met de kraan open, er blijven voertuigen uitvallen'

Volgens de woordvoerder raken de treinen door de extreme hitte oververhit, wat gevolgen heeft voor de techniek achter de trein. "Het is dweilen met de kraan open. Als deze treinen zijn gerepareerd, vallen andere voertuigen weer uit." De problemen blijven "nog een tijdje" aanwezig.

Zij adviseert reizigers goed de dienstregeling in de gaten te houden en de reis voor vertrek goed te plannen. "Het kan zomaar zo zijn dat er extra treinen uitvallen door nieuwe defecten, seinstoringen of een bermbrand", aldus de woordvoerder.

De NS heeft 250 monteurs ingezet die dag en nacht problemen bij treinen oplossen.

Persoon onwel in drukke trein tussen Zandvoort en Amsterdam

Door een defecte trein was het donderdag extra druk op het traject Zandvoort-Amsterdam Centraal. Vanaf 18.00 uur tot en met de laatste ritten was het erg druk in de treinen. De laatste ritten waren volgens de woordvoerder "overvol". Voor zover bekend is één persoon onwel geraakt.

"Die reiziger had onvoldoende water gedronken", aldus de woordvoerder. Zij geeft als advies mee om voldoende water mee te nemen de treinen in. Flesjes kunnen worden bijgevuld bij watertappunten van de NS.

Reizigers moesten elkaar de sprinter in drukken. (Foto: NU.nl/Leon Moleman)