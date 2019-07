Na een tropennacht waarin het nergens kouder werd dan 20 graden, wordt het vrijdag opnieuw zeer warm met temperaturen die variëren van 33 tot 39 graden.

De temperaturen in de nacht van donderdag op vrijdag zakten in De Bilt niet tot onder de 25 graden. Hierdoor is de officiële hittegolf in Nederland een feit. Het is vrijdag namelijk de vijfde dag op rij dat het kwik daar niet tot onder de 25 graden daalt, terwijl het in die periode ook drie dagen minstens 30 graden werd.

Volgens Weerplaza hadden de weerstations in Twente en Maastricht gisteren al de regionale primeur. Hier was op donderdag namelijk al sprake van een hittegolf. Enkel het noordelijk en noordwestelijke kustgebied en Vlissingen voldoen (nog) niet aan de regionale criteria voor een hittegolf.

Nacht van donderdag op vrijdag uitzonderlijk tropisch

De nacht van donderdag op vrijdag was er een met uitzonderlijk tropische temperaturen. Na de recordhitte van donderdag bleef de warmte nog lang hangen.

Zo was het op het weerstation van luchthaven Schiphol aan het begin van de nacht nog 31,1 graden. Volgens Weerplaza zijn dergelijke temperaturen aan het begin van de nacht uniek.

Vrijdag opnieuw extreme hitte

Vrijdag wordt het opnieuw een dag met extreme hitte. In de middag stijgt de temperatuur in De Bilt naar ongeveer 37 graden en in het zuidoosten naar 39 tot 40 graden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.

Aankomend weekend neemt de hitte wat af door wind uit het zuidwesten. In het noordoosten kan de warmte echter nog langer aanhouden. Vanaf zaterdagmorgen is er al kans op veel onweersbuien. Deze trekken al op een vroeg tijdstip het land binnen en kunnen ook op zondag aanhouden. Na zondag trekken de onweersbuien grotendeels weg, meldt Weerplaza.