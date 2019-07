Donderdag was een extreem warme dag met maxima van 40 graden Celsius in vijf verschillende provincies. De temperatuur gaat in de komende uren naar verwachting niet verder zakken dan 22 graden.

De kans is groot dat het in het zuiden van het land rond middernacht nog 30 graden zal zijn, meldt Buienradar. In grote steden zou de minimumtemperatuur op 25 graden kunnen blijven steken, stelt het KNMI.

Weerplaza spreekt van een tropisch warme nacht tussen donderdag en vrijdag. Tegen de ochtend koelt het niet verder af dan 22 graden.

Het warmterecord van woensdag is zoals verwacht na één dag al gebroken. In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaf de thermometer om 15.00 uur maar liefst 40,7 graden weer. Sinds het begin van de metingen was het nooit eerder zo heet in Nederland.

In totaal kwamen acht meetpunten boven de 40 graden uit. Meteorologen spraken van een historische dag. Ook in de buurlanden België (40,7) , Duitsland (41,6) en Frankrijk (42,6) werden recordtemperaturen gemeten.

Vrijdag nog steeds hitte

Vrijdag wordt het wederom snikheet. Op enkele plekken is er meer bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig. Het wordt 32 tot 39 graden met een matige wind. Net als donderdag kan er vrijdag sprake van smog vanwege de vorming van ozon in de lucht. Dit kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.

In het weekend neemt de hitte wat af door een minder hete wind uit het zuidwesten. In het noordoosten kan het nog lang heet blijven. Er zijn op grote schaal (onweers)buien die Nederland al vanaf zaterdagochtend kunnen bereiken.