Agenten mogen hun veiligheidsvesten na goedkeuring van hun chef achterwege laten als het buiten heet is, laat de politie donderdag aan NU.nl weten. Eerder liet politievakbond ACP zich nog verbaasd uit over het feit dat agenten hun volledige uniformen moesten dragen tijdens deze warme dagen.

De politie meldt nu dat de korpsleiding heeft besloten dat per eenheid bepaald mag worden of het veiligheidsvest noodzakelijk is. Eerder werd gemeld dat er geen protocol voor extreem weer was.

"Het verschilt echt van wijk tot wijk en bijvoorbeeld welke dienst de agent draait", aldus de woordvoerder. Agenten kunnen dus vanaf nu toestemming vragen aan hun chef om het veiligheidsvest achterwege te laten.

De ACP zei eerder dat het niet efficiënt was als agenten een compleet uniform moeten dragen in de hitte. De politievakbond pleitte voor de oude zomeruniformen bij dit weer.

Politie ook bezig met pilot met koelvesten

Ondertussen is de politie ook met een pilot bezig waarbij ongeveer veertig motoragenten koelvesten dragen. De proef is bedoeld om uit te zoeken of de motorrijders op die manier met extreem weer comfortabeler kunnen werken.

Het experiment begon in 2018 en in oktober verwacht de korpsleiding de eerste resultaten. Daarbij onderzoekt de politie ook of de koelvesten gebruikt kunnen worden door andere typen agenten.