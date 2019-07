Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP begrijpt niet dat agenten die in de hitte bij het strand werken hun volledige politie-uniformen inclusief veiligheidsvesten moeten dragen. "Natuurlijk speelt de warmte op meer plekken een rol, maar op het strand ben je onbeschermd. Je kunt geen kant op", zegt hij donderdag in gesprek met NU.nl.

Met name de veiligheidsvesten zijn volgens Van de Kamp erg warm om te dragen met dit hete weer.

Nederland heeft sinds woensdag te maken met tropische temperaturen. Van de Kamp zou daarom graag zien dat agenten "in deze uitzonderlijke situatie" hun oude zomeruniformen mogen dragen. "Maar dat mag niet", zegt hij.

De korpsleiding stelt dat het dragen van het operationele uniform ook bij warm weer noodzakelijk is. "Voor de veiligheid van collega's blijft het dragen van zowel het veiligheidsvest, als de lange broek en veiligheidsschoenen het uitgangspunt", laat een woordvoerder weten.

Volgens de korpsleiding beschermt de politiekleding agenten tegen eventuele verwondingen die ze tijdens hun werk kunnen oplopen.

'Ook collega's in steden hebben te maken met hoge temperaturen'

Van de Kamp ziet dit juist precies omgekeerd: "Als agenten onverwachte handelingen moeten verrichten, is het dragen van het volledige tenue niet het meest efficiënt."

Ook Politie Den Haag, de eenheid die toezicht moet houden over een lange kustlijn met de populaire badplaatsen Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, wil geen uitzondering maken. De politie houdt haar medewerkers aan de kust aan de draagplicht van het uniform. "Ook de collega's in steden worden geconfronteerd met hoge temperaturen", verklaart de Haagse eenheid.

Volgens de politie-eenheid weegt ook mee dat de taak van de politie aan de kust bestaat uit toezicht en handhaving. Volgens de politie hebben de agenten geen taak in of op het water, "omdat dit te gevaarlijk is en zij hier bovendien niet op getraind of voorbereid zijn".

'Hulpverlening aan burgers wordt uitgehold'

Ook op dit punt is Van de Kamp een andere mening toebedeeld: "Als mensen in problemen komen, is dat geen taak van de politie is de stelling. Wij denken daar anders over. Er wordt gestolen en er vinden problemen in de openbare orde plaats. Met name in Katwijk en Noordwijk zijn andere hulpdiensten niet zo sterk vertegenwoordigd als in Scheveningen."

Van de Kamp zegt ook dat hij van agenten hoort dat zij graag hulp willen verlenen op het strand indien dat noodzakelijk is. "Dit is geen verantwoord politiewerk meer. De hulpverlening aan burgers wordt uitgehold", zegt hij.

Volgens Politie Den Haag houden zij zich echter aan de arbo-eisen. De korpsleiding bevestigt dat er geen protocol is voor extreem weer. "Als het heel heet is, kunnen agenten meer rust nemen. Ook moeten zij zorgen dat ze voldoende water bij zich hebben. Daarnaast proberen we het zo te faciliteren dat agenten niet in de volle zon hoeven te werken."

Proef met koelvesten bij motoragenten

Ondertussen is de politie wel met een pilot bezig waarbij ongeveer veertig motoragenten koelvesten dragen. De proef is bedoeld om uit te zoeken of de motorrijders op die manier met extreem weer comfortabeler kunnen werken.

Het experiment begon in 2018 en in oktober verwacht de korpsleiding de eerste resultaten. Daarbij onderzoekt de politie ook of de koelvesten gebruikt kunnen worden door andere typen agenten.