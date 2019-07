34 kinderen en 2 personeelsleden op een kampeerboerderij in Leusden zijn donderdag door de hitte onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie breekt het zomerkamp voortijdig af en brengt de resterende kinderen naar huis.

De meeste onwel geworden personen zijn naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) gebracht ter controle. 32 van hen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Vier kinderen blijven aankomende nacht ter observatie in het UMC Utrecht.

Een ander personeelslid werd naar het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gebracht. Volgens de Veiligheidsregio had dat niets te maken met het andere incident.

Ouders van de getroffen kinderen is gevraagd om naar het UMC te komen. Ze worden daar via de hoofdingang opgevangen.

De groep waartoe de kinderen behoren was op zomerkamp. "De kinderen zijn allen in goede handen en allemaal aanspreekbaar", aldus de organisatoren op Facebook. De kinderen die niet ziek zijn geworden, zijn tussen 21.00 en 22.00 uur thuis. Ze komen uit Rijnsburg.

De organisatie riep ouders eerder op niet naar het kamp te komen. "Er is één smalle toegangsweg, die daar niet op berekend is. We snappen dat u vaker op de hoogte gehouden wilt worden, maar de kinderen en de logistieke operatie hebben nu prioriteit nummer één."

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. (Foto: Pro Shots)

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat 29 kinderen onwel werden in Leusden en dat 28 van hen uit het ziekenhuis waren ontslagen. Die aantallen waren gebaseerd op foutieve informatie die is verstrekt door de Veiligheidsregio. Het artikel is bijgewerkt met de juiste informatie.