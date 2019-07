De politie heeft dinsdag in Amsterdam twee mannen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 500 kilo cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa per zeilboot.

De zeilboot werd twee weken geleden op verzoek van de Spaanse autoriteiten bij de Azoren onderschept door de Portugese politie. De twee opvarenden, een 53-jarige man uit Amsterdam en een 41 jarige man uit Almere, werden destijds aangehouden.

Vervolgens werden er in Nederland op verzoek van de Spaanse autoriteiten vier panden in Amsterdam en panden in Almere, Kortgene en Colijnsplaat doorzocht. Bij deze doorzoekingen werden verschillende goederen in beslag genomen.

Dinsdag werden twee andere verdachten aangehouden in Amsterdam. Zij zijn in afwachting van hun overlevering aan Spanje in bewaring gesteld.

De gevonden partij cocaïne op de zeilboot. (Foto: Politie)