Het warmterecord van woensdag is zoals verwacht na één dag al gebroken. In de Brabantse gemeente Gilze en Rijen gaf de thermometer om 15.00 uur maar liefst 40,7 graden weer. Sinds het begin van de metingen was het nooit eerder zo heet in Nederland. Later steeg het kwik ook in Twente en Hupsel (Achterhoek) naar 40 graden.

Even dacht het KNMI dat de temperatuur de 40 graden om 13.55 uur al overstegen had. Het weerinstituut meldde dat een meetstation in Deelen, een dorp op de Veluwe, 41,7 graden weergaf, maar verklaarde deze meting korte tijd later als ongeldig.

Woensdag werd het decennia oude warmterecord van 38,6 graden gebroken dat al sinds 1944 in handen was van Warnsveld. In Eindhoven steeg de temperatuur tot 39,3 graden.

Overal in Nederland is het donderdag bloedheet. In Maastricht en Twente werd om 10.00 uur zelfs al een regionale hittegolf geregistreerd. Daar is sprake van als het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden is en het daarbij op minimaal drie dagen 30 graden is geweest. De eerste regionale hittegolf van het jaar werd op 26 juni geregistreerd in het noorden van Limburg.

Hoogstwaarschijnlijk is er vrijdag officieel sprake van een landelijke hittegolf. Het moet dan in De Bilt minimaal 25 graden worden. Dat moet lukken, want ook vrijdag stijgt het kwik tot tropische hoogten. Het wordt 34 tot 38 graden. Wel is er vrijdag meer kans op bewolking. In het weekend wordt het minder heet, aldus Weerplaza.

Code oranje van kracht

In heel het land geldt tot en met de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje, met uitzondering van het Waddengebied. Daar is code geel van kracht.

Door code oranje af te geven, zegt het KNMI dat er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans op schade, letsel of veel overlast is.

De kans is klein dat deze code nog wordt opgewaardeerd tot code rood, zei een woordvoerder van het weerinstituut. "Dit is in Nederland nog nooit gebeurd in het geval van hoge temperaturen", legt hij uit.

RIVM geeft smogalarm af voor delen van Nederland

De luchtkwaliteit is vanwege de vorming van ozon in de lucht in delen van Nederland "zeer slecht", meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut heeft een smogalarm afgegeven voor gebieden in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

Bij een smogalarm kan iedereen volgens het RIVM last krijgen van luchtverontreiniging, terwijl de smogwaarschuwing alleen geldt voor gevoelige groepen. Mensen die door de smog klachten ontwikkelen, worden door het RIVM geadviseerd binnen te blijven. De lucht is het meest verontreinigd in de namiddag en vroege avond.

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van vuile lucht op zonnige dagen. De zon zet vervuilende stoffen als stikstofoxiden om in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd.