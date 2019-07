Tienduizenden reizigers zijn woensdag en donderdag gedupeerd door een storing in de brandstofvoorziening op Schiphol. Daardoor konden vliegtuigen woensdag urenlang niet vertrekken of aankomen bij de luchthaven. Veel lezers deelden hun ervaringen met NU.nl en lieten berichten achter op het discussieplatform NUjij.

Voor Jorian Schut werd het een dag om snel te vergeten. Naar eigen zeggen verbleef hij meer dan vier uur in een vliegtuig van Transavia, maar in plaats van dat hij in Málaga uitstapte, keerde hij terug in de vertrekhal van Schiphol.

Daar was hij vroeg in de middag al gearriveerd om te vertrekken. "Aanvankelijk vertrok mijn vlucht om 15.55 uur, maar drie gatewissels later zaten we pas om 18.00 uur in het vliegtuig."

Volgens Schut werd er gezegd dat er alleen nog getankt moest worden, wat vijf minuten of twee uur kon duren. "Maar niemand had met vier uur rekening gehouden, de piloten en stewardessen wisten het niet".

Over de telefoon klinkt Schut geïrriteerd als de rol van Schiphol wordt besproken. "Er werd nauwelijks informatie omgeroepen, reizigers wisten niet waar ze aan toe waren."

'Transavia gaf reizigers aan boord amper te eten en te drinken'

Volgens Schut kreeg hij aan boord 'slechts' één keer iets te drinken aangeboden en moest men voor overige consumpties betalen. Linda van Voorst onderschrijft zijn uitspraak. Zij zou woensdag met Transavia naar Egypte vliegen en kreeg naar eigen zeggen helemaal niets te drinken terwijl ze 3,5 uur in het vliegtuig zat.

Van Voorst besloot, net als Schut, naar huis te rijden in afwachting van een nieuwe vlucht. "Hotels zaten volgeboekt. Tegen de tijd dat wij onze koffers hadden en de luchthaven konden verlaten, was het 1.00 uur 's nachts."

Naar eigen zeggen was Van Voorst om 2.30 uur pas terug in Nijmegen, waar ze op een vervangende vlucht wacht. "We hebben nog niets gehoord. Op deze manier gaan de eerste vakantiedagen verloren. Dit is niet het rustgevende moment waar je vooraf op hoopte."

Ook diverse andere lezers delen op NUjij slechte ervaringen met Transavia. Het bedrijf zegt in een reactie dat de gebeurtenissen van woensdag donderdagochtend "uitvoerig zijn geëvalueerd". Transavia kon nog niet op de genoemde problemen van de passagiers reageren.

'Schiphol informeerde reizigers en personeel liet zich zien'

Thijn de Ruijter klinkt een stuk positiever over hoe de situatie op Schiphol is aangepakt. Volgens hem was de luchthaven wél adequaat in het leveren van informatie en was er overal personeel dat reizigers trachtte te helpen.

De Ruijter weet dat hij geluk heeft gehad, omdat hij vlak voordat de storing op Schiphol gesignaleerd werd net vanuit Málaga vertrokken was met KLM. "Boven Rotterdam werd ons netjes verteld dat wij on hold waren gezet. Het cabinepersoneel gaf iedereen iets te eten en drinken en legde uit dat zij niet precies wisten wat er aan de hand was."

De vertrekhallen van Schiphol waren woensdag overvol. (Foto: NU.nl/Jules Jessurun)

'Ondanks enorme drukte kwamen de koffers op tijd'

Nadat hij geland, was moest hij zo'n anderhalf uur in het vliegtuig blijven. "Wij zagen een enorme drukte, maar hebben niets te klagen over bijvoorbeeld de snelheid van de levering van de koffers."

De Ruijter begrijpt dat er na de storing veel negatieve reacties waren. "Er kunnen maar liefst 150.000 reizigers gedupeerd zijn. Dat is frustrerend, maar Schiphol heeft goed gehandeld."

KLM geeft in een reactie aan dat donderdag nog eens 61 vluchten zijn geschrapt en dat er nog geen tijd is geweest om de situatie te evalueren. "We zijn druk bezig met het heropstarten van de organisatie."