Vermoedelijk houdt de meestgezochte crimineel van Nederland zich schuil in Dubai. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hoe kan Ridouan Taghi naar ons land worden gehaald?

De Telegraaf meldde dinsdag op basis van betrouwbare bronnen binnen het Openbaar Ministerie (OM) dat Taghi zich in Dubai zou ophouden. Er zijn verschillende opties om hem de grens over te krijgen. Bijvoorbeeld het aanbieden van een zakelijke deal. Andere landen hebben in het verleden bijvoorbeeld gebruikgemaakt van ontvoering.

"Dat is iets waar de Amerikanen hun hand niet voor omdraaien, en het staat berechting niet in de weg", aldus Harmen van der Wilt, professor op het gebied van internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Niet dat hij verwacht dat Nederland ontvoering of het lokken zal inzetten, overigens: "Wij zijn ook gebonden aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens."

Na aanhouding zal direct verzoek tot uitlevering volgen

Het is dus wachten op Taghi's aanhouding. Op dat moment zal het Openbaar Ministerie (OM) direct een verzoek tot uitlevering indienen bij de Verenigde Arabische Emiraten - een land waar geen uitleveringsverdrag mee gesloten is.

Wel of geen verdrag: het staat het OM vrij om de overheid aldaar te vragen Taghi over te dragen. De kans dat de Verenigde Arabische Emiraten daar echter zonder meer mee instemmen, is klein.

Zo is in de Nederlandse grondwet verankerd dat een persoon niet zonder wederzijds verdrag mag worden uitgeleverd. Hoewel dat niet onmogelijk is, zullen ook de Verenigde Arabische Emiraten niet iemand uitleveren zonder wettelijke grondslag.

Nederland houdt rekening met mensenrechten

De reden dat Nederland en Dubai geen uitleveringsverdrag hebben, heeft zowel een praktische als een principiële kant. In dat eerste geval gaat het om het aantal Nederlanders in een land. Dat was jarenlang minimaal in het emiraat, maar inmiddels zijn dat er een paar duizend.

De tweede reden heeft te maken met het feit dat een uitleveringsverdrag twee kanten op werkt. Nederland kijkt dan, voordat het een akkoord aangaat, ook naar hoe het in een land met de mensenrechten gesteld is.

Uitlevering mogelijk door verdrag Verenigde Naties

Het ontbreken van een zogenoemd bilateraal uitleveringsverdrag maakt uitlevering nog niet onmogelijk, dankzij een multilateraal verdrag. Dat is een verdrag tussen meerdere landen, zoals akkoorden van de Verenigde Naties (VN), waar zowel Nederland als de VAE lid van zijn.

Zo werd door de lidstaten van de VN in november 2000 in New York een verdrag getekend dat grensoverschrijdende georganiseerde misdaad moet tegengaan. In dit verdrag zijn ook uitleveringsbepalingen opgenomen, weet ook de in uit- en overleveringsrecht en grensoverschrijdende strafzaken gespecialiseerde advocaat Robbert Jonk.

Man uitgeleverd na rol bij miljoenenroof

In 2008 stond Jonk een man bij die een jaar eerder betrokken was bij een ramkraak in een winkelcentrum in Dubai waarbij voor miljoenen aan juwelen werd gestolen. De man werd in Nederland aangehouden, waarop de Verenigde Arabische Emiraten om zijn uitlevering vroegen. In 2009 werd het verzoek door de Hoge Raad gehonoreerd.

De Hoge Raad stelde vast dat het verzoek van Dubai voldeed aan de in het verdrag gestelde uitleveringsvoorwaarden voor grensoverschrijdende criminaliteit; namelijk dat het strafbare feit in één staat werd gepleegd, maar dat een aanmerkelijk deel van de voorbereiding, planning, leiding en controle ervan plaatsvond in een andere staat, zoals in het geval van de juwelenroof.

Een ander belangrijk element was dat er sprake was van betrokkenheid van een criminele organisatie. Het is geen vereiste dat die organisatie zich in meer dan één staat met misdaden bezighoudt.

Dan is het de vraag of de misdaden waar Taghi verantwoordelijk voor wordt gehouden ook onder deze voorwaarden vallen. "Het OM zal dat zeker bepleiten", aldus Jonk. "Maar de vraag is of de rechter in de Verenigde Arabische Emiraten er ook zo over denkt."

Criminele organisatie als grond voor uitlevering

Het misdrijf waar Taghi (voorlopig) voor wordt vervolgd, is het leidinggeven aan een criminele organisatie die als oogmerk het plegen van moorden had. Hij zou zeker vijf moorden, drie pogingen daartoe en evenveel voorbereidingen daarvan hebben aangestuurd - allemaal in Nederland.

Juist die criminele organisatie zou een grond zijn waarop Taghi kan worden uitgeleverd, zegt Van der Wilt. "Dat zou een multilaterale basis kunnen zijn, waar ook de eigenlijke misdaden (de liquidaties, red.) onder vallen", aldus de strafrechtdeskundige.

In 2016 voor het eerst een Nederlander uitgeleverd door VAE

Op basis van datzelfde VN-verdrag werd voor het eerst, en voorlopig voor het laatst, een Nederlander door de Verenigde Arabische Emiraten aan Nederland uitgeleverd.

De toen 65-jarige man werd in 2016 in Dubai aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte.

Taghi ook verdacht van misdaden in andere landen

Mocht Taghi niet worden uitgeleverd, dan heeft het geen zin om te proberen hem over te laten dragen aan een land waar Nederland wel een verdrag mee heeft. Zo wordt de man uit Marokko in verband gebracht met een vergismoord in datzelfde land en een liquidatie in Spanje.

"Marokko levert sowieso geen onderdanen uit", verduidelijkt Jonk. "En onderdeel van een uitlevering is de afspraak dat de persoon niet aan een ander land mag worden uitgeleverd."

De kans dat Taghi snel in Nederland is, schat Jonk dus laag in. "Of hij moet vrijwillig instemmen met het uitleveringsverzoek, maar dat lijkt me sterk."