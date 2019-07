De brandstofvoorzieningstoring op Schiphol waardoor woensdag vrijwel de hele dag geen vliegtuigen meer konden vertrekken én aankomen, laat ook donderdag haar sporen nog na bij de luchthaven. Hoewel het probleem verholpen is, moeten reizigers rekening houden met nieuwe vertragingen en zelfs annuleringen, meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Dat komt doordat de luchthaven nog steeds achterloopt op het geplande reisschema, aldus de woordvoerder. Zij roept reizigers op om de aankomst- en vertrektijden goed in de gaten te houden, via de site of de app.

De storing trof woensdag tienduizenden reizigers. Zeker dertienhonderd van hen sliepen de afgelopen nacht op de luchthaven, in veldbedden achter de douane. Hotels in de buurt waren snel volgeboekt, bevestigde een woordvoerder van het Hilton Airport Schiphol Hotel in gesprek met NU.nl.

Door een fout in het brandstoftoevoersysteem, waarmee vliegtuigen op Schiphol zouden moeten kunnen tanken, werden woensdag zeker 180 vluchten geannuleerd en nog eens tweehonderd andere vluchten vertraagd. Om 13.00 uur werd het probleem gesignaleerd, pas om 21.30 uur was het probleem verholpen.

Benadeelde reizigers hebben volgens claimorganisatie AirHelp geen recht op een financiële vergoeding, omdat de getroffen luchtvaartmaatschappijen niets aan de storing konden doen.

De zomervakantie is voor Schiphol de drukste periode van het jaar. In de maanden juli en augustus verwerkt de luchthaven een stroom van bijna dertien miljoen passagiers.